شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة للمترو (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال.

وقال بيان وزارة النقل، إنه في الخط الأول تقرر قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 5 مساءًا ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساءًا، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5:20 مساءًا ليصل محطة حلوان الساعة 6:45 مساءًا.

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وتابعت أن الخط الثاني يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5:30 مساءًا ليصل محطة المنيب الساعة 6:25 مساءًا، وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5:30 مساءًا ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6:20 مساءًا.

والخط الثالث سيكون قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5:20 مساءًا ليصل محطة العتبة 5:45 مساءًا ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءًا ليصل محطة نادي الشمس 6:25 مساءًا.

وعلى أن يبدأ التشغيل بدءًا من صباح يوم الغد الخميس 26/3/2020 في الساعة السادسة صباحًا.