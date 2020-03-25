شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: إذا وصلنا للمرحلة الثالثة لكورونا فأى إجراءات لن تجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المواطنين بالالتزام بالتعليمات، وعدم الخروج من منازلهم بشكل عام إلا فى الضرورة القصوى، وعدم الخروج مطلقاً بعد السابعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى. Advertisements وأوضح سعد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدولة تبذل جهدا كبيرا فى الحد من انتشار الفيروس، واتخذت إجراءات احترازية فى توقيتات حاسمة ومهمة، ولكن المواطن عليه دور كبير فى مساعدة الدولة للحد من انتشار هذا الفيروس من خلال البقاء فى منزله، لأن هذه المرحلة هى الفاصلة بين أن تضعنا على أولى عتبات اجتياز الأزمة، أو تنزلق بنا لا قدر الله إلى ما نخشاه، إذا لم يتكاتف الجميع ويلتزموا منازلهم، قائلاً " لو وصلنا للمرحلة الثالثة فلن تجدي أية إجراءات".

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