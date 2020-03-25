شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ثانى حالة بكورونا، وأكدت وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى، تسجيل 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.

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