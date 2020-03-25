شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأمير تشارلز عن إصابته بكورونا: يعمل من المنزل ولا نعرف مصدر العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مكتب الأمير تشارلز، الابن الأكبر والوريث للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بيانا بتوضيح حالته الصحية بعد الإعلان رسميا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة.

وقال كلارنس هاوس في بيان رسمي له إن الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عامًا وزوجته كاميلا – التي ثبت عدم إصابتها يعزلان حاليًا في قلعة باسكتلندا، مؤكدا أن الأمير كان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.

وتابع :"ووفقا للاستشارات الطبية والحكومية أصبح الأمير والدوقة الآن في عزلة ذاتية في المنزل في اسكتلندا.. ولا يمكن التأكد من مصدر إصابة الامير بسبب العدد الكبير من اللقاءات التي قام بها في دوره العام خلال الأسابيع الأخيرة."

و أعلن قصر بكنجهام، اليوم الأربعاء، بأن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة، و أكد القصر ، إن الملكة إليزابيث إلتقت الأمير تشارليز أخر مرة فى 12 مارس، قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى.

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".

شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

ذكر موقع الديلى ميل، إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحى والتى كانت من المقرر ان تنطلق فى نهاية مايو الجارى وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا والتدابير الحكومية التى تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره فى البلاد.