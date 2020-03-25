شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة الصحية لكاميلا زوجة الأمير تشارلز بعد تأكد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تأكيد إيجابية اختبار الأمير تشارلز بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أكدت bbc، سلبية نتيجة اختبار زوجته كاميلا دوقة كورنوال.

وكانت ذكرت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".

وشهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.

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وذكر موقع الديلي ميل، إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحي والتي كانت من المقرر ان تنطلق في نهاية مايو الجاري وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا والتدابير الحكومية التي تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره في البلاد.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه يمثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 26% تقريبًا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة المتحدة من 335 إلى 422 شخصًا.

تشمل أحدث الأرقام اليومية 21 حالة وفاة فى مستشفى نورثويك بارك الذى أعلن عن "حادث خطير" الأسبوع الماضى بعد نفاد أسرة العناية المركزة، وطلبت من المستشفيات القريبة رعاية المرضى لأنها لا تستطيع التعامل مع مرضى Covid-19 التى كانت تستقبلها.

وقالت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، إن 21 حالة وفاة فى المستشفى كانوا من بين 83 شخصًا آخرين توفوا بسبب كورونا فى إنجلترا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 386 تراوحت أعمارهم بين 33 إلى 103.