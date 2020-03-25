أخبار مصر.. خطوط المترو الثلاثة تعمل للسادسة.. وآخر قطار من الصعيد 1 ظهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تقارير عن كل ما تريد معرفته عن حظر التجول، ومواعيد التحرك، ومواعيد قطارات السكة الحديد، فضلا عن تقارير متعلقة بكل إصابات كورونا حول العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء. المترو: حركة الخطوط الثلاثة منتظمة والتشغيل مستمر حتى السادسة مساءً

أكدت شركة المترو أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة حاليا وتعمل بشكل طبيعى، وأنها سوف يستمر تشغيلها حتى الساعة السادسة مساءً، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من اليوم أصبحت تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء نفس اليوم بالخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من اليوم.

وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار حظر التجوال تنفيذ لقرار رئيس الوزراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة لـ7مساء وآخر قطار من القاهرة للصعيد 1ظهرا

أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات على كافة الخطوط اليوم مع تطبيق التعديلات التى تم إدخالها على جداول التشغيل لتطبيق قرار حظر التجوال، وأن حركة القطارات مستمرة على السكة حتى الساعة السابعة مساءً فقط.

كانت هيئة السكة الحديد قد أجرت تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من اليوم الأربعاء مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7مساء.

اتحاد ملكى كتالونى ضد كورونا.. ميسى يقدم مليون يورو للمساهمة فى حل الأزمة.. نجوم ريال مدريد يتبرعون مالياً لمساعدة المرضى.. إيسكو يطلق حملة لجمع 500 ألف يورو.. وبرشلونة يهدى الحكومة كل منشآته لمكافحة الفيروس

أظهر برشلونة وريال مدريد تضامناً كاملاً مع السلطات الإسبانية، فى إطار الخطة الشاملة لمحاربة فيروس كورونا المستجد "COVED 19"، والذى انتشر بشكل كبير فى البلاد مؤخراً وأدى إلى وفاة الآلاف وإصابة آخرين.

وأعلن عملاقى إسبانيا دعمهم الكامل مادياً ومعنوياً لمرضى فيروس كورونا، من أجل الوصول إلى بر الأمان وتخطى هذة المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بصدور التكليف الرئاسى من القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، فقد تم منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، تعزيز وإتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات

سفارة الصين بالقاهرة ترد على "شائعات" هانتا: انتشر منذ عقود فى دول مختلفة

قال جاو جيشيان المتحدث الرسمى باسم السفارة الصينية بالقاهرة حول ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى بشأن انتشار فيروس هانتا، إن اتهام الصين "بنشر فيروس جديد"، لا أساس له من الصحة وغير مسئول ونعارضه بشدة.

وأوضح فى بيان "لقد لاحظنا اليوم أن هناك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول فيروس هانتا يعتقد أنه تم تحديدها في الصين. وتتهم بعض المنشورات الصين "بنشر فيروس جديد". هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة والتي نعارضها بحزم."

وأضاف "وفقًا لوثائق منظمة الصحة العالمية ، حدد العلماء فيروس هانتا ، في وقت مبكر من السبعينيات. على مدى عقود ، ظهرت حالات فيروس هانتا في العديد من مناطق وبلدان العالم المختلفة. لقاحات فيروس هانتا متاحة بالفعل."

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظم العمل في جميع البنوك المصرية اليوم الأربعاء، حسب المواعيد الجديدة، خلال أيام الحظر، بعدما تم تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، بدءًا من اليوم الأربعاء، مع تطبيق قرار حظر التجول، لتصبح من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 1.30 ظهرًا للجمهور، وللموظفين من الساعة 9 صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر .

وأكدت المصادر، أنه تم تعديل ساعات العمل فى فروع بعض البنوك التى كانت تعمل حتى الثالثة عصرًا والخامسة مساء والفروع التى تعمل لمدة 24 ساعة، لتصبح مواعيد العمل فى جميع فروع البنوك حتى الساعة الـ1.30 ظهرًا للجمهور.

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى صفوف الجيش الإسرائيلي لـ28 حالة

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 5 حالات إثر فيروس كورونا المميت، مشيرة إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية المصابة إلى 2030 حالة .

وأشارت صحيفة " معاريف" الإسرائيلي إلى ارتفاع الحالات "الخطيرة" المصابة بالفيروس إلى 37 حالة و54 متوسطة، فيما تأكد إصابة 28 جندياً من جيش الاحتلال، بعدما كانوا 20 حالة بداية الأسبوع الجاري.

وصادقت حكومة الاحتلال فجر اليوم، على تقييدات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تدخل هذه القيود عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتشمل التقييدات منع الإسرائيليين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

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البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه فى 15 دقيقة..ومؤشرها يرتفع بنسبة 1%

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بتحسن أداء أسواق المال العالمية خلال جلسة أمس، وربح رأس المال السوقى نحو 4.2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 1302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 11121 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1013 نقطة.

إيطاليا تتنفس الصعداء بعد تراجع عدد المصابين ببؤرة انتشار فيروس كورونا.. صحيفة: العزل المنزلى لـ15 مليون إيطالى فى الشمال أتى بثماره.. وخبراء يحذرون: من السابق لأوانه الحديث عن هبوط منحنى الخطر

بدأت إيطاليا تتنفس الصعداء فى أزمة فيروس كورونا، بعد أن شهدت تراجع متتاليا على مدار اليومين الماضيين إلى النصف فى منطقة بؤرة انتشار الفيروس لومبارديا، وقال جوليو جاليرا، رئيس قسم الصحة في حكومة لومباردى بابتسامة: "لم يحن الوقت بعد لغناء النصر، لكننا نرى ضوءًا فى نهاية النفق"، حيث أن المصابين الجدد وصل عددهم 4.789 شخصا، مقارنة بـ6.557، ووصل عدد المصابين 28761 شخصا، و3776 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وحذر عدد من المسئولين والخبراء من الحديث عن تراجع عدد الإصابات والوفيات حتى لا يشعر البعض بالأمان ولم يلتزموا بالاجراءات المشددة للوقاية من فيروس كورونا، ولزيادة فرص البلاد للخروج من الوباء بشكل أسرع، وسعت الحكومة مجددا تدابير الاحتواء، وأمرت بوقف صناعة الإنتاج غير الضرورية بالكامل ومنع الإيطاليين من الانتقال من منطقة إلى أخرى، باستثناء حالات "الاستعجال المطلق "أو" لأسباب صحية ".

ننشر أحدث تقرير برلمانى عن "السكة الحديد".. لجنة الخطة ترصد تجاوز مصروفاتها 6.7 مليار جنيه.. وتوصى بتكثيف أعمال الرقابة المالية.. وتفعيل تحصيل رسوم دخول محطات القطارات لغير المسافرین.. والنهوض بالإصلاح والصيانة

رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من المشكلات التى تواجه أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى كشف عنها الحساب الختامى لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2018/2019، كان أبرزها استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها فى بداية العام المالى من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، وبلغت قيمة هذه التجاوزات نحو 6 مليارات و661.9 مليون جنيه بنسبة بلغت نحو 61.2% من قيمة التجاوزات غير المرخص بها فى التكاليف والمصروفات بالهيئات العامة الاقتصادية خلال السنة المالية 2018/2019.

بشكتاش التركى يعلن سلامة محمد الننى ورفاقه بعد اختبارات كورونا

كشفت تقارير صحفية تركية أن نتائج فحوصات فيروس كورونا التى خضع لها لاعبو فريق بشكتاش المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى والجهاز الفنى جاءت سلبية.

ذكرت صحيفة "haberturk" التركية أن جميع لاعبى بشكتاش بما فيهم محمد الننى بصحة جيدة وبخير، موضحة أن نتيجة الاختبارات الطبية جاءت سلبية للجميع بحسب ما كشف عنه مدرب الفريق سيرجان يالشين.

143 حالة وفاة جديدة فى إيران بسبب كورونا.. وارتفاع عدد الوفيات لـ2077

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران سجلت 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

وأضاف بحسب روسيا اليوم، أن "تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

انتحار ممرضة إيطالية بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا خوفا على حياة الآخرين

مازالت إيطاليا تعانى بشدة من تفشى وباء كورونا، حيث مازال الفيروس، يحصد آلاف الأرواح، كذلك تستمر حصيلة الاصابات اليومية فى ارتفاع كبير، وهو ما أضفى أجواء حزينة ومأساوية على واحدة من أجمل بلدان أوروبا.

نقابة الممرضات الإيطاليات، كشفت أن ممرضة إيطالية انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ 34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لأزمة فيروس كورونا في لومباردى، وهى المنطقة الأكثر تضررا فى إيطاليا، بحسب "ديلى ميل"

النائب العام يعتمد إطلاق خدمات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية

اعتمد اليوم الأربعاء، المستشار حماده الصاوى، النائب العام، إطلاق خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg؛ تلك الخدمات المُقدَّمَة إلكترونياً عن بُعْد، وذلك استمراراً لتفعيل النائب العام لسياسة التحوُّل الرقمي لإنفاذ القانون، وحرصاً على استمرار الخدمات المُقدَّمَة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية نظراً للظروف الراهنة، ضماناً لسلامة وصحة المواطنين وأعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى الجمهورية، ووقايةً لهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستَجَد وآثاره.

المؤبد لـ3 متهمين والمشدد 15 سنة لـ4 آخرين بـ"خلية داعش الجيزة"

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، والمشدد 15 سنة لأربعة متهمين آخرين، فى اتهماهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضى وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.