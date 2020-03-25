شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. مجلس الدولة يؤجل جلساته إداريا حتى 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمد حسام الدين، القرار رقم 227 لسنة 2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين، إدارياً، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ من الأحد 29 مارس الجارى، حتى 15 أبريل المقبل. Advertisements يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى 15 مارس كان يستثنى من التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التى تقدرها المحكمة. وكلف القرار جميع القضاة فى أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين مباشرة العمل الإدارى كالمعتاد بما في ذلك القيد فى الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.

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