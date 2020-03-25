شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية تطلب موافاتها بأعداد العاملين وأجورهم للتفاوض على تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضاء الجمعية العمومية بسرعة موفاة الغرفة، ببيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول فى موعد أقصاه الخميس المقبل 26 مارس الجارى على البريد الإلكترونى للغرفة وهو [email protected] مشيرة إلى إن هذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

وقالت الغرفة فى منشورها الدورى الذى تم إرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية ،إنها تستهدف من هذا الإجراء هوالتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين ، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

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إلى جانب عقد الأستاذ الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إجتماعاً مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وأشارت الغرفة إلى إنها تلقت شكاوى عديدة من أعضائها من التأثيرات السلبية المادية للقرارات الإجرائية والوقائية التى أصدرتها الحكومة المصرية لمنع إنتشار فيروس كورونا، وأدت إلى الإغلاق الكامل للمطاعم والكافتيريات الأعضاء بغرفة المنشآت السياحية . ومن جانبه قال وزير السياحة والأثار أن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأن العاملين بهذا القطاع أولى بالرعاية خلال هذه المرحلة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً على أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.