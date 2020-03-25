شكرا لقرائتكم خبر عن «شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم».. حملة لـ«التضامن» للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول فيديوهات حملة تحت عنوان «شيشتك هتعديهم.. بطلها واحميهم» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتوعية بخطورة التدخين خاصة الشيشة وللوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حيث يتم بث فيديوهات الحملة إليكترونيا من خلال صفحة الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والتي يصل عدد المتابعين لها إلى ما يقرب من 2 مليون متابع، منهم أكثر من 86% من الشباب ،وكذلك الروابط الإلكترونية للمتطوعين لدى الصندوق والذى يصل عددهم إلى 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

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تستهدف حملة التوعية التي يشارك فيها إعلاميين، ومتخصصين وشخصيات مؤثرة لإبراز خطورة التدخين خاصة الشيشة ،حيث أن الأشخاص المدخنين هما من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لان التدخين يقلل من كفاءة جهاز المناعة ،في الوقت الذي يعد من أهم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد هو تقوية الجهاز المناعى واتباع كافة الإجراءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

ويأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستبدال الأنشطة الميدانية للمتطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية ببرامج ومبادرات توعوية إليكترونيا، كما أن هناك متابعة بشكل مستمر لكافة المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لانتظام سير العمل ومتابعة كافة مرضي الإدمان المحتجزين بها، وأنه في حالة ظهور أي أعراض تجاه مريض مثل «ارتفاع درجة الحرارة»يتم عزلة فوراً ووضعه تحت الملاحظة ولو تبين أن انخفاض درجة الحرارة لأي سبب عادي يتم إعادته إلى برنامج العلاج مرة أخرى، أما في حالة الاشتباه يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة من خلال وزارة الصحة والسكان، وكذلك التنسيق مع إدارة المراكز التأهيلية لتوفير إجراءات الحماية للفريق الطبي فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية «كمامات، قفزات، والمطهرات والمنظفات» بشكل مستمر.