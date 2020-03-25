شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام بالشرقية: «فتح المسجد وألقى درسًا به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة توفيق أحمد فؤاد توفيق، إمام وخطيب مسجد بمديرية أوقاف الشرقية، ووجه المديرية بعمل محضر رسمي ضده بالواقعة، كما كلّف الشؤون القانونية بالوزارة وبالمديرية بتقديم بلاغ للنائب العام بقيام إمام المسجد بتعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر بالمخالفة المتعمدة لتعليمات السلطة المختصة.

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جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والتي أفادت بقيام إمام وخطيب المسجد بفتح المسجد وإلقاء درس به وامتناعه العمدي عن تنفيذ تعليمات الأوقاف بغلق المساجد في هذه الآونة.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

كما أكد وزير الأوقاف على أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع ، كما أن وزارة الأوقاف جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة ، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة ، لا قدوة سيئة.