شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: تسيير رحلتين من لندن إلى القاهرة غدًا لإعادة مصريين عالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مواجهة دول العالم لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على التواصل مع أبناء مصر حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وأكدت الوزيرة، خلال فيديو البث المباشر، أن الدولة لم ولن تنسى أبناءها في الخارج أو الداخل، وأن غرفة عمليات وزارة الهجرة على مدار الساعة تتلقى كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد إليهم من المصريين بالخارج من مختلف دول العالم، وبناء على ذلك يتم التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الصدد.

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وأوضحت وزيرة الهجرة أنها كانت في لقاء مع وزير الطيران المدني محمد منار، والذي أكد لها أنه تم التنسيق مع السلطات البريطانية لتسيير رحلتين جويتين غدًا الخميس 26 مارس من لندن إلى القاهرة تحديدًا من مطار «جاتويك»؛ لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة على متن هاتين الطائرتين، مطالبة المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع في التسجيل عبر الموقع الآتي: www.flyaircairo.com.

وطالبت وزيرة الهجرة المصريين العالقين في انجلترا والراغبين في العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع في التسجيل وحجز مقاعد على الرحلات المذكورة عبر الموقع الآتي «www.flyaircairo.com».

كما أشارت الوزيرة إلى تفاصيل الرحلتين، قائلة إن أرقام الرحلتين هما «SM 4456»، والأخرى «SM 2458».

وفيما يتعلق بتخصيص رحلات لإعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، أكدت سيادتها أن هناك عددًا من المحددات تتيح اتخاذ القرار، أولها تحديد الأعداد الراغبة في العودة عن طريق رؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين، والأمر الثاني هو التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائي وفقا لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية، والأمر الثالث هو التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها.