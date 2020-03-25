شكرا لقرائتكم خبر عن «رشوان»: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنه بمناسبة صدور قرار حظر تجوال حركة المواطنين ووسائل النقل العامة، والخاصة، ما بين السابعة مساء، والسادسة صباحا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بيان صحفي لـ«رشوان»، أنه تم التنسيق بين النقابة والحكومة، ممثلة في أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019، حيث أن عددا كبيرا منهم لم يتمكن من استخراج كارنيه العام الحالي، ولن يمكنه هذا خلال الفترة القادمة نظرا لإغلاق مبنى النقابة من الأربعاء.

وأكد نقيب الصحفيين، أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى لمن تقتضي ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20% والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.