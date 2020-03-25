شكرا لقرائتكم خبر عن «مش مصدق إن الغزال كان قاعد جنبي».. «التأديبية» تعاقب موظفًا تحرش بزميلته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت المحكمة التأديبية موظفا بإدارة الحسابات بإحدي شركات الزيوت، بخصم 10 أيام من راتبه، وذلك في اتهامه بالتحرش اللفظي بإحدي زميلاته وتعمد إيذائها نفسيا وسط جمع من الموظفين أثناء اجتماع للإدارة حضره أكثر من 20 موظفا من العاملين معهم بذات الشركة.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها من أوراق الدعوي والتي ضمت شهادة عدد من زملاء الموظف المدعى عليه وكذا الموظفة الشاكية، أن الأول وأثناء اجتماع لهم لمناقشة بعض الأمور الخاصة بعملهم كان ينظر للزميلة نظرات غير لائقة، وطلب من أحد الزملاء استبدال مقعده ليتمكن من الجلوس بجانب الزميلة الشاكية، وعقب انتهاء الاجتماع اقترب منها وهمس في أذنها متلفظا بعبارات لا تليق بسلوكيات الوظيفة العامة، حيث قال لها: «أنا مش مصدق إن الغزال كان قاعد جنبي».

كما تبين من أقوال الشاكية في دعواها أن تلك الواقعة لم تكن الأولي التي يرتكبها المدعي عليه بل كان يقول مثل تلك العبارات وكأنه يخاطب أخرين عندما يراها أو يمر بجانبها، ما دفعها عقب الواقعة محل الدعوي أن تتقدم بشكوي ضده أحالتها النيابة الإدارية للمحكمة بعد ثبوت تعديه.