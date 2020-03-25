شكرا لقرائتكم خبر عن فلاحو الدقهلية يطلقون «اتبرع من محصولك» للأولى بالرعايه لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقها شباب قرية السلام التابعة لمركز دكرنس مبادرة «اتبرع من محصولك»، لحث فلاحي القرى بالمركز بالتبرع من محصولهم لتوزيعه على المحتاجين والأسر الأولى بالرعاية في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وتلقت المبادرة أول التبرعات بكميات من الفول الأخضر وهو إنتاج يوم لأرض أحد أهالي القرية، وتم تجزئته وإعادة توزيعه مرة أخرى على المحتاجين.

وقال محمد سالم، منسق المبادرة، أنها عبارة عن دعوة للفلاحين للمشاركة في «مبادرة بإسم فلاحين مصر»، للتبرع بجزء من أي محصول يصلح للغذاء وهو المزروع حاليا في الأرض مثل «الفول الأخضر، والبسلة، والثوم، والخس»، لإعادة توزيعه على غير القادرين في هذه الأيام خاصة مع توقف عدد كبير عن العمل خاصة عمال اليومية .

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وأضاف «بالفعل تم البدء في التنفيذ على الفور، حيث أبدى مجموعة من فلاحي القرية استعدادهم وبدأوا في تخصيص جزء من إنتاجهم اليومي لتوزيعه».

وتابع «ونعكف حاليا على عمل كرتونه تشبه كرتونة رمضان وتستمر المبادرة طوال فترة أزمة فيروس كورونا والتي ندعو الله أن تمر بسلام».

وأعلن عوض محمد سالم، أحد أهالي القرية في المبادرة وقال«إن إنتاج يوم من محصول الأرض هي مساهمه بسيطة منا لله، وللوقوف بجانب غير القادرين في الظروف الصعبة، وهو أقل مشاركة يمكن أن نقوم بها تجاه أهلنا وجيراننا، وأتمنى أن تتوسع المبادرة لسد حاجة الجميع في تلك الأيام.

وأكد محمود محمد عيد مؤذن على المعاش، أننا نقف مع الناس قدر ما نستطيع حتى يقف الله معنا في هذا الظرف الخطر، وهو نوع من التكافل الذي أمرنا به الإسلام.