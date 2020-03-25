شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يشنّ حملات رقابية موسعة على 7 محافظات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال راضي عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم شنّ حملات رقابية موسعة استهدفت المصانع غير المرخصة، ومحال مستحضرات التجميل من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والإدارة المركزية للتفتيش الصيدلى بمحافظات «القاهرة – الإسكندرية- كفر الشيخ – سوهاج- جنوب سيناء – بني سويف – الفيوم»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق.

وأوضح «عبدالمعطى» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه في محافظة القاهرة تم عمل محاولة شراء عبر صفحه التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمنتج تم الإعلان عنه أنه يستخدم كمطهر لليد «استعمال شخصى واستعمال جراحى»، وأسفرت عن ضبط عدد كبير منه، وتبين أنه مجهول المصدر، وغير مدون عليه تاريخ صلاحية معد للبيع الفوري، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الإسكندرية، تم ضبط فيلا يملكها صاحب شركة استيراد وتجارة كيماويات مقيم بمنطقة العجمى، يتم بها تخزين كميات كبيرة من الكحول الإيثيلى بعد إعادة تعبئتها في «جراكن» استعدادًا لبيعها بالسوق السوداء، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من البراميل يحتوى على كحول إيثيلي، وعدد كبير من «الجراكن» لإعادة تعبئتها.

وفي محافظات سوهاج وكفر الشيخ وجنوب سيناء وبنى سويف والفيوم، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع به عدد كبير من زجاجات مطهر مختلفة السعة، وعدد كبير من عبوات مستحضرات التجميل المختلفه منتهية الصلاحية، وشركة مستلزمات طبية دون ترخيص بها، وعدد كبير من بوات جيل مطهر، وعدد كبير من الكمامات الطبية مجهولة المصدر، ومصنع كحوليات وعطور يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على كمية كبيرة من كحول ومعطر خام.

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كما تم التحفظ على كميات كبيرة من عبوات وبخاخات من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل مطهر مختلفة الأنواع والأحجام، وكميات كبيرة من عبوات فارغة معدة للتعبئة، وعدد من ماكينات الخياطة المخصصة لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وعدد كبير من زجاجات وبخاخ الكحول، وعدد كبير من الجوانتيات الطبيه

وتم التحفظ على عدد كبير من الكمامات الطبية داخل احد محلات المستلزمات الطبية تم حبسها عن التداول، وسيارة توزيع مستلزمات طبية بها عدد كبير من الكمامات الطبية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من 67 نوع دواء داخل أحد محال مستلزمات طبية بالمخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة ومعظمها أدوية منتهية الصلاحية وأدوية تأمين صحي وأدوية جدول أول مخدرات ومؤثر على الحالة النفسية.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها، وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها، مشددًا على أن «الجهاز لن يهدأ حتى يحقق رسالته التي يعمل من أجلها، وهى إعادة الانضباط إلى الاسواق»، مشيراً إلى أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كافه المحافظات ليلًا ونهارًا.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية، التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

ووجه «عبدالمعطى» رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وعدم حجب السلع والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدًا أن القانون سيطبق على جميع المخالفين.

وفى ذات السياق، وجه رئيس الجهاز رسالة إلى المواطنين بتجنب الشراء العشوائي للسلع والالتزام بالاستهلاك العادل، مشيرًا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم «الواتس آب»- ( خدمة المواطن رقيب) 01281661880- ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.