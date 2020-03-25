شكرا لقرائتكم خبر عن غلّق أكبر سوق للمواشي ببني سويف بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية ببني سويف، الأربعاء، أكبر سوق للمواشي بالمحافظة، الذي يقام في كل أربعاء من كل أسبوع بمدينة إهناسيا، والذي يعد الأكبر بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وتعاونت قوات الشرطة بمركز إهناسيا، بإشراف العميد محمود مهني، مع مسؤولي الوحدة المحلية برئاسة المحاسب يحيى ياسين، رئيس الوحدة المحلية، في إجهاض محاولات بعض باعة الخضروات والفاكهة والخردوات، وتجار المواشي، إقامة السوق، مساء الثلاثاء، فأغلقت القوات مداخل ومخارج المدينة، ومنعت الباعة من فرش بضائعهم.

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وقال يحيى ياسين، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «طبقنا التعليمات الواردة من محافظ بنى سويف بمنع إقامة الأسواق وإغلاقها حرصًا على المواطنين، ومنع التجمعات لمواجهة كورونا».

وتواصل الحملات جهودها بالمراكز بني سويف السبع، مدعمة بقوة أمنية، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق يوميا من 7 مساء لـ6 صباحا، حتى 31 مارس الجاري، وجابت الحملات شوارع المدن والقرى، مستهدفةً المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحال فورًا، ومنع جلوس المواطنين منعا لتطبيق قرار الغرامة.

وفي ذات السياق، قّرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تخصيص رقم (01552190365) على تطبيق «واتس آب» لتلقي أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارت الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية، مثل المطهرات والمنظفات وغيرها، وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات، ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بـ«كورونا»، في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.