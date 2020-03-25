شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة ثاني الرحلات الاستثنائية لإعادة مسافرين عراقيين من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، ثاني رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، مُتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد، وعلى متنها نحو (٢٩١) مواطناً من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر .

وأشاد السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة إستجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مُشيراً إلى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية إستثنائية ثالثة أخرى يوم غد الخميس، موضحاً أن سفارة جمهورية العراق في القاهرة تواصل تلقّي طلبات الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلباً للعلاج.

كانت السفارة العراقية وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت أولى الرحلات الجوية الإستثنائية يوم أمس الثلاثاء، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.