شكرا لقرائتكم خبر عن «علشان تضمن فاتورة سليمة».. أرسل قراءة عداد الكهرباء على «القارئ الذكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، جميع المواطنين سوء الذين توجد عدادات الكهرباء الخاصة بهم داخل منازلهم ولا يرغبون في الاختلاط بموظف شركة شعاع أو بشكل عام، استخدام تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء وارسال صورة العداد للشركة، وذلك في إطار الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية بشكل عام وشركة شعاع بشكل خاص للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صوره لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع ليتم تاكيد الطلب واخيرا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

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ويتميز تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» المجاني بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.

وتوفر شركة شعاع خدمة تلقى الشكاوى والاستفسارات على «واتس آب 01120313831»، وتقوم الشركة بالرد على المشترك على الفور وتقديم له كل أوجه الدعم.

وأكدت شركة شعاع أن جميع العاملين بالشركة يمارسون عملهم بشكل منتظم خارج أوقات الحظر التي أعلنت عنها مجلس الوزراء رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من منطلق حرصهم على عدم الأضرار بمصلحة المواطنين وإصدار فاتورة كهرباء سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلي لهم.