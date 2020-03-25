شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مع محافظ الوادي الجديد مشروعات «حياة كريمة» و«كورونا» و«الطقس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك بمقر الوزارة.

تم خلال اللقاء متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والكهرباء والبنية التحتية، والتي تبلغ تكلفتها 54 مليون جنيه بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القرى.

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وتابع وزير التنمية المحلية مع المحافظ جهود تحويل الآبار الجوفية التي تعمل بأسلوب ماكينات الديزل للعمل بالطاقة الشمسية ترشيداً للإنفاق وللتحكم في كميات المياه الجوفية وتنفيذاً لخطة الدولة باستغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع أيضًا متابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية للمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، وعلى رأسها الإجراءات الخاصة بعمليات التعقيم والتطهير للمنشأت الحكومية ومباني مجالس المدن والوحدات المحلية وبعض الشوارع في المدن والقرى، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية وإغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والمطاعم، وكذا القرارات الخاصة بمواعيد حظر التجوال وتحديد مواعيد وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة.

وبحث اللقاء جهود المحافظة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ والرياح والأمطار الغزيرة وانقطاع بعض الخدمات الأساسية والتنسيق بين جهات الدولة لعلاج تلك التداعيات والأثار التي نجمت عنها خاصة تضرر بعض المنازل بالمحافظة.

وأكد «شعراوي» حرص الدولة على مساعدة المواطنين المتضررين من موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الذي شهدته بعض المحافظات بالتنسيق بين الوزارات المعنية.