شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: تعديل ورديات الطوارئ الخاصة بالأطقم الفنية لعدم الإخلال بالحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا بتعديل مواعيد الحضور والانصراف لغير العاملين بنظام الورادي والنوبتجيات ليكون الحضور في الساعة التاسعة صباحًا والانصراف في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر خلال فترة سريان القرارات مع عدم الإخلال بالمواعيد الأخرى المتعلقة بنظام الورادي المعمول به في ضوء المستجدات المتعلقة بحظر التجوال، وعدم تأثر أعمال الصيانة ومجابهة الأعطال الطارئة التي ستستمر في تقديم خدماتها.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات الحكومة بشأن التيسير على العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومراعاة خطة الدولة في إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».