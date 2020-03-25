شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بعلاج الطلاب بجميع المستشفيات الجامعية بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة القاهرة، على قرار الدكتور محمد الخشت، بقبول علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة مدفوعة من الطلبة، وتحمل الجامعة لكافة التكاليف، بعد أن كانت مستشفى الطلبة فقط هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل الحالات المرضية للطلاب وتقدم لهم العلاج.

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وأوضح الدكتور الخشت، أن القرار يتيح العلاج لطلاب الجامعة بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) بدون خطاب تحمل تكاليف أو دفع مقدم، مع تحمل الجامعة لكافة التكاليف، والاكتفاء بخطاب تحويل من مستشفى الطلبة، وذلك بالنسبة للخدمات غير المتوافرة بمستشفى الطلبة، وفي حالة الطوارئ دون أي شرط، تسهيلًا على الطلاب وتقديم الخدمات الطبية لهم بالمجان والحفاظ على صحتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه اتخذ هذا القرار فور علمه برفض أحد المراكز العلاجية التابعة لمستشفى قصر العيني استقبال إحدى الطالبات لعدم حصولها على خطاب تحمل التكاليف، ولم تكن قادرة على دفع مقدم 500 جنيه لاستقبالها في المستشفى، مؤكدًا أنه فور علمه بالواقعة، وجه بدخول الطالبة وإجراء الفحصوات الطبية اللازمة وتلقي العلاج، إلى جانب التوجيه بتغيير القواعد المعمول بها في هذا الشأن ليتم علاج الحالات المرضية من الطلاب بجميع المستشفيات والوحدات العلاجية التابعة للجامعة بدون تكلفة أو إجراءات من أي نوع إلا إثبات أنه من طلاب جامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة تعتبر من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية وأكبرها في مصر والشرق الأوسط، وتضم مجموعة من المستشفيات في جميع فروع الطب، ومنها: مستشفى المنيل الجامعي، ومستشفى أمراض النساء والتوليد، ومستشفى الأمراض الباطنة، ومستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والعيادات الخارجية، وغيرها.