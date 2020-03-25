شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تدين الحادثين الإرهابييّن في كل من نيجيريا وتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الحادثيّن الإرهابييّن الغاشمين الذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد الشقيقتين، مما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلديّن.

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وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين. كما أكد البيان على وقوف مصر، حكومةً وشعباً، مع حكومتيّ وشعبيّ نيجيريا وتشاد الشقيقتيّن في مصابهما الآليم، مشدداً على ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.