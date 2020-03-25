شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الإنسان رأس خليقة الله والكون محكوم بثلاثة قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الله يحكم العالم من خلال ثلاثة قوانين، الأول هو أن الله محب لكل البشر فهو أوجد كل البشر لأنه يحبهم، والإنسان على قمة الخليقة، فالله أوجد المملكة ثم أوجد الملك.

وأضاف البابا في برنامجه اليومي الذى تبثه الكنيسة القبطية: بالنسبة للقانون الثاني هو أن الله صانع الخيرات ويصنع الخير، فكل ما يصنعه الله هو خير للإنسان وكل يوم في الصباح، نبادل بعضنا التحية ونقول "صباح الخير" لأن الخير من صنع الله.

واعتبر البابا تواضروس أن القانون الثالث، هو أن الله ضابط الكل، فكل شىء في حياة الإنسان مضبوط بيد الله فمن يدرس الأحياء يعرف مكونات الخلية الصغيرة فيرى فيها نظام دقيق للغاية وفي جسم الإنسان خلايا بالملايين كلها مضبوطة بدقة، وكذلك علم الفلك والكواكب فكل شئ مضبوط ويعمل بدقة.

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كان المركز الإعلامي للكنيسة قد أطلق البرنامج اليومي للبابا تواضروس بعدما أغلقت الكنائس احترازيا لمواجهة وباء كوفيد 19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد بعدما اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات المهمة، أبرزها غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19