شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تلزم المنشآت الفندقية والسياحية التعاقد مع أطقم طبية مدربة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت غرفة المنشآت السياحية أعضائها من المطاعم والمراكب النيلية بمحافظات مصر بتعليمات وزارة السياحة والاثار بضرورة التأكد من تعاقد الفنادق والمنشآت السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، وأن تتلقى التدريبات اللازمة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا.

وقالت الغرفة إن هذا يأتى بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار للغرفة، بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ولفتت الغرفة إلى أن التعليمات تضمنت إلزام الفنادق والمنشآت السياحية سرعة ابلاغ وزارة الصحة والسكان عن اى حالات اشتباه بفيروس كورونا بين العاملين. وكانت غرفة المنشآت السياحية قد طالبت اعضائها ضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتقديم كافة التسهيلات المادية واللوجيستية وسبل التعاون لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالتعقيم والكشف الطبى على العاملين.

وطالبت وزارة السياحة والآثار الغرفة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وفحص العاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم كل سبل التعاون لتنفيذ إجراءات التعقيم، والكشف الطبى حرصا على حياة العاملين، ولتعظيم الاستفادة من فترة توقف الطيران.

قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ان الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي بمحافظة الغردقة، مشيرا الي ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.