شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: تعليق العمل بالنقابة 15 يوما مراعاة لقرارات حظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ناصر الشامى، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إن مجلس النقابة العامة قرر تعليق العمل بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، لمدة 15 يوما، إعمالا بقرار رئيس مجلس الورزاء، المهندس مصطفى مدبولى، بشأن تعطيل العمل بجميع الهيئات والوزارات، والمصالح الحكومية، عدا الهيئة الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وطالب الشامى، فى بيان للنقابة، اليوم، الأربعاء، كافة المرشدين السياحيين، الإلتزام الكامل بقرار رئيس مجلس الوزراء، حرصا على سلامتهم، مشيرا إلى أن النقابة ستستأنف عملها يوم الأربعاء 8 أبريل 2020، فى حال عدم صدور قرارات جديدة، خاصة بالأزمة التى تشهدها مصر، والعالم.

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كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس، وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.