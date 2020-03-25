شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": استمرار عمل منافذ السلع الغذائية أمام الجمهور حتى الخامسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة، ممثلة فى الزراعات المحمية، مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابت والمتحركة بتخفيضات تصل ما بين 20 لـ 25%، لرفع العبء عن المواطن، والتنسيق المستمر بين مديريات الطب البيطرى والجهات للرقابة على منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية

وقال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن منافذ الزراعات المحمية تعمل من الساعة الثامنة حتى الخامسة مساء يوميا، مضيفا أنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بالمنافذ، مشير إلى أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة، تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم، بلدى وسودانى ومجمد، والدواجن بأنواعها " البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى بـ 30 منفذ ثابت بمختلف المحافظات، وهناك تخفيضات على السلع بمنافذ الزراعات المحمية بخصم يبدأ من 20 إلى 25 %، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح مدير تسويق الزراعات المحمية، أنه تقرر طرح اللحوم البلدى بـ 100 جنيه للكيلو، وهناك سعر مخفض على البط والأرانب والفراخ، وجميع الخضروات، والزيتوت، والسمن، والأسماك، والفول البلدى، والعدس، والمربات وعسل النحل، مشير إلى أن منافذ الزراعات المحمية، تقوم حاليا بتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ التسويقية التابعة له بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية والعمل على التوسع فى فتح منافذ بالمناطق والأحياء الجديدة.

وأكد " فتحى"، أن المنافذ تقوم ببيع الخضار والفاكهة – البقوليات – السلع الغذائية – لحوم مجمدة ومصنعاتها – لحوم بلدية وضانى – دواجن مجمدة ومصنعاتها – اسماك مجمدة – عسل وزيت زيتون – البان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، وذلك فى إطار العمل على ضبط الأسعار.