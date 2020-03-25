شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: جماعة الإخوان الإرهابية عُرفت عبر تاريخها بالخيانة والعمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية عُرفت عبر تاريخها بالخيانة والعمالة واستحلالها لكل شيء، للكذب و للدماء والمتاجرة بدين الله تعالى.

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان له، أن الغاية عند الجماعة الإرهابية تبرر الوسيلة أى وسيلة كانت ولا يستحون من الله ولا من الخلق.

وأوضح الوزير، أن الكذب الصراح والافتراء والتلفيق طريقهم الوحيد، إذ لا يملكون غيره، وقد طمس الله على قلوبهم فلم يتعظوا، ولم يراجعوا أنفسهم حتى في آلية احتراف الكذب واعتماده منهجا ثابتا لأبواقهم الإعلامية وكتائبهم الإلكترونية.

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وتعجب الوزير، من أن يصل الأمر إلى المتاجرة بحياة البشر وتعريضهم للهلاك وحثهم على ما يعرضهم للمخاطر المحققة فذلك ما لا يتصوره عقل ولا دين ولا خلق.

واستكمل الوزير: الأعجب من ذلك هو صمت أدعياء النبل والشهامة عن إجرام هذه الجماعة , كما أنه لا يقل جرما عن هذه الجماعة كل من ينساق في ركابها في انتهازية غريبة ومقيتة وشاذة في وقت لا يحتمل المتاجرة لا بالدين ولا بحياة البشر.

وتساءل الوزير: إذا لم يعد هؤلاء إلى رشدهم فى وقت يعود الجميع فيه إلى الله (عز وجل) فإن هذا إنما يدل على ما وصل إليه حال تلك الجماعة المارقة من بيع للدين والوطن وسائر القيم الأخلاقية والإنسانية.

وقال الوزير، ما نراه من هذه الجماعة يوجب التصدى بمنتهى الحزم والحسم لأفكارها الضالة وتصرفاتها الحمقاء وعناصرها المجرمة وكشف حقيقتها من الخيانة والعمالة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، حتى يكف الله (عز وجل) بواسع فضله شرها عن البشرية جمعاء.