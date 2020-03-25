شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: التعامل مع الجمهور من إلكترونيا للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، فى ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص لمدة 15 يوما.

وتضمن المنشور الذى تم إرساله للمديريات فى هذا الشأن، تعليق كافة الخدمات التى تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما فى ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة.. إلخ.

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ويتم تعليق لافته على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية على بوابة الحكومة الالكترونية على الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أى شكاوى طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.

وتوجيه المواطنين من العمالة غير المنتظمة الغير مسجلين علي قواعد بيانات كل مديرية بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.