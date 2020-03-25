شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية تعالج مرضى العيون بمستشفى الشرطة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الداخلية المشاركة فى مبادرة "نور حياة" الرئاسية لإكتشاف وعلاج أمراض العيون ، حيث استقبلت عدد من المواطنين بمستشفى الشرطة بأسيوط .

جاء ذلك فى ضوء إنطلاق مبادرة "نور حياة" تحت رعاية رئيس الجمهورية لإكتشاف وعلاج أمراض العيون للمواطنين بالمجان، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وشاركت وزارة الداخلية ممثلة فى "قطاع الخدمات الطبية" افى فعاليات المبادرة، حيث إستقبلت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط عددا من المواطنين الذين تتطلب حالتهم المرضية إجراء عمليات جراحية لمعالجة الأمراض التى تصيب العيون، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم داخل العيادات المجهزة بالمستشفى تمهيداً لإجراء العمليات اللازمة لهم.

ولقي ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين مشيدين بجهود الوزارة فى مراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى، ودورها الفاعل بالمشاركة فى مثل تلك المبادرات.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.



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