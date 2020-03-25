شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة المقدس: توقف زبالين الجيزة عن العمل بسبب منع السيارات من دخول البراجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين، إن الزبالين بمنطقة البراجيل، التابعة لمدينة أوسيم، إحدى المناطق الستة للزبالين بالقاهرة الكبرى، توقفوا عن العمل بسبب قرار رئيس مجلس مدينة أوسيم، وإصداره قرار بمنع دخول سيارات القمامة إلى منطقة البراجيل.

وأضاف المقدس، أن وزارة التنمية المحلية تواصلت معه لايجاد حل للمشكلة، واقتراح تخصيص منطقة بديله لهم فى مقلب شبرامنت، وتمكينهم من فرز المخلفات الصلبة، وترك باقى المخلفات فى الىمنطقة، إلا أن ذلك لم يلق قبولا لدى الزبالين، خاصة أن الزبال يحصل على 10 جنيهات من الساكن، ومصدر رزق الزبالين الأساسى هو المواد الصلبة، المقدرة بـ 8 آلاف طن على مستوى القاهرة الكبرى، من الزجاج، والبلاستيك، وغيرهم.

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وأشار إلى أنه اتجه إلى منطقة البراجيل، للاجتماع بالزبالين العاملين بالمنطقة، أحد المناطق الستة للزبالين بالقاهرة الكبرى، لاقناعهم بالعدول عن قرار التوقف عن العمل، لافتا إلى أن المنطقة مخصصة للزبالين من 50 عام، مطالبا بعدم إصدار قرارات غير منصفة، خاصة أن توقف الزبالين عن جمع القمامة يوم سيؤدى إلى غرق الجيزة بالقمامة.