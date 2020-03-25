حاولت الهرب من الاعتداء.. النيابة تحقق في سقوط سيدة من نافذة مسكنها بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية في سقوط ربة منزل من نافذة مسكنها أثناء اعتداء زوجها عليها بالضرب، بمنطقة أوسيم؛ للوقوف على أسباب الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء التشريح، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية؛ لمعرفة سبب الوفاة.

وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليها، وتبين إصابتها بإصابات رضية وكسور وكدمات في مناطق متفرقة بأنحاء الجسد، وتواصل النيابة تحقيقاتها مع زوجها؛ لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن خلافات بين زوجين بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة تطورت لمشاجرة، واعتدى الزوج بالضرب المبرح على زوجته، وأثناء ضربها حاولت الهروب، فسقطت من نافذة العقار، لتلقى حتفها متأثرة بإصابتها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.