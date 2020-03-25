"الأموال العامة" : ضبط المتهمين بالاستيلاء على 800 الف جنيه من حساب شركة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت مباحث الأموال العامة، ملابسات واقعة الاستيلاء على قرابة 800 ألف جنيه من حساب إحدى شركات المقاولات بأحد البنوك بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بالقاهرة، باكتشافه قيام أحد الأشخاص بفك قيمة شهادتين ادخاريتين باسم الشركة المملوكة له، وتسييل قيمة الشهادات وإضافتها على حساب الشركة بأحد البنوك وصرف 2 شيك من حساب الشركة بقيمة بلغت 730 ألف جنيه باسم شخص "محدد".

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وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين "مدير حسابات ، وآخر" يعملان بشركة المُبلغ، حيث استغل الأول طبيعة عمله السابق كمدير للحسابات بالشركة، وكونه المفوض بالتعامل على حسابات الشركة بالبنوك، واكتشافه عدم وجود أرصدة بحسابات الشركة بالبنوك فقام بتزوير توقيعات الشاكي على طلب كسر الشهادات الادخارية الخاصة بالشركة بأحد البنوك، وتسييل قيمتها وعقب ذلك قام باختلاس عدد من الشيكات الموقعة من الشاكي على بياض والمسحوبة على حساب الشركة بذات البنك، وقام بتحرير الشيكات، وتكليف المتهم الثاني بالتوجه للبنك لصرفها وتسليمها له عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باستثمار الأموال المستولى عليها بإحدى شركات الإنتاج الحيواني المملوكة له، فضلاً عن إيداع جانب منها بحسابه بأحد البنوك، وأنه كان يقوم بإعطاء الثاني راتبه الشهري من خارج الشركة، وأقر الثاني بأنه قام بصرف الشيكين بناء على تكليف الأول، ولم يكن يعلم بذلك النشاط الإجرامي حيث أوهمه الأول بأن تلك الشيكات التي قام بصرفها هي نتيجة تعاملات تجارية بينه وبين الشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.