"خطفوه من قدام البيت وضربوا نار".. الداخلية تحرر مزارع مختطف بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف مزارع من أمام مسكنه بسوهاج وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف. تلقى مركز شرطة جرجا، بقيام شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء واختطاف مزارع - مُقيم بذات الناحية أثناء تواجده أمام منزله بذات الناحية وهربا. Advertisements وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالمديرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهمين بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية- السيارة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة" وأمكن تحرير المختطف. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه، لخلافات سابقة بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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