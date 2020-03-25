" التموين": تحرير 1235 قضية متنوعة من بينها 30 طن سلع غذائية فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الاخيرة أبرزها: ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق لحيازته كمية قدرها 25 طن "تمور" معبأة داخل أجولة (مجهولة المصدر) وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وأتربة .

كما ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية لحيازته كمية قدرها (1,025 طن ) " مقطعات دواجن، أسماك مدخنة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

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كما ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم لحجبه تداول كمية قدرها (1,200طن) أرز أبيض بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لحيازته كمية قدرها (2,550 طن) "كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحي تمهيداً لتعبئتها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة منيا القمح لتصنيع وإنتاج (4661 قطعة) مستلزمات طبية "جاونتى طبى، فرش طبى" منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا ( 500 كيلو جرام) أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.