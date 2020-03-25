سقوط تشكيل عصابي لسرقة خطوط المواد البترولية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة بنها.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، لتفقد الحالة الأمنية بطريق قرية كفر سعد بدائرة المركز، تلاحظ لهم توقف سيارة ملاكي داخل قطعة أرض زراعية بجانب الطريق، وبجوارها 5 أشخاص (شخصان يقومان بأعمال حفر - 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية)، وحال مشاهدتهم للقوات هرب الشخصان القائمان على أعمال الحفر، بينما تمكنت القوة من ضبط السيارة والثلاثة أشخاص آخرين (لهم معلومات جنائية مسجلة).

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وعثر وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري (بندقية آلية - بندقية خرطوش مُبلغ بسرقتها من المواقع الشرطية - فرد خرطوش– 20 طلقة مختلفة الأعيرة) ، وكذا ضبط (مجسة أرضية حديدية - خرطوم بلاستيك "بطول 10 متر" - مثقاب كهربائي - 2 كوريك - 2 فأس - 2 جاروف - أزميل – مطرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع المتهمان الهاربان (أحدهما مسجل شقى خطر) وقرروا أنهم نظراً لعلمهم بمرور خط أنابيب بترول بباطن الأرض الزراعية محل الضبط اتفقوا فيما بينهما على سرقة المواد البترولية من ذلك الخط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين .