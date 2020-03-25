ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية غير صالحة داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من الكمامات والمستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع ملابس بالإسكندرية.

كانت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام (المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، بتصنيع المستلزمات الطبية الغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، داخل المصنع الغير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تم استهداف المصنع و6450 كمامة طبية (منتج نهائي) غير مطابقة للمواصفات القياسية، 860 عبوة من المستلزمات الطبية المتنوعة استخدام مرة واحدة عبارة عن (ملاية سرير، غطاء كرسي، فوطة "منتج نهائي") غير مطابقة للمواصفات القياسية، 4000 متر قماش (نسيج استخدام المرة الواحدة) مستلزمات إنتاج - غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.