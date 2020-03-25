الداخلية: ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 150 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام بداخل مصنع غير مرخص بالحوامدية. كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام مالك مصنع بدون ترخيص - كائن بالعقار محل إقامته بدائرة قسم شرطة الحوامدية بتصنيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها للبيع بالأسواق بأسعار تفوق سعرها الأصلي مدخلاً الغش على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المصنع المُشار إليه بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكه. وبتفتيشه أمكن ضبط 150 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية مُعدة للبيع جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمي "غير مُعقمة" تم تصنيعها من مواد خام مجهولة المصدر منتج نهائي، 8 ماكينات خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة أستيك ،2 لفافة قماش ، طول كلاً منهما 50 متر . بمواجهة مالك المصنع اعترف بقيامه بتصنيع الكمامات المضبوطة بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القياسية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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