خلال 24 ساعة.. ضبط 212 سلاح ناري و249 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 186 متهم، و249 قضية مخدرات بحوزة 267 متهم، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 75 كيلو جرام من المواد المخدرة و29 ألف قرص مخدر.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 80 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.