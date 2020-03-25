البابا تواضروس يترأس صلاة عامة لرفع وباء كورونا عن مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة عامة مع جميع المسيحيين كلٌّ في بيته أو عمله أو في الشارع لرفع وباء كورونا عن مصر، حيث أذيعت الصلاة على الهواء عبر كافة القنوات المسيحية ومن خلال الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس، كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

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وتضمنت دعوة قداسة البابا أن يصلي الجميع في كل مكان كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات ...."

تليها طلبه "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الغريغوري بالكنيسة القبطية.

كما دعا قداسته إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

ويقدم قداسة البابا حاليًا عبر المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباحًا رسالة يومية تحوي تأملات في طلبه "ارحمنا يا الله ثم ارحمنا..." بمناسبة الصوم الكبير.