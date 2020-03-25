نائب محافظ القاهرة: غلق سوق البلح بروض الفرض خلال الأيام المقبلة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه سيتم غلق سوق البلح الموجود بروض الفرج خلال الأيام المقبلة وكذلك مختلف الأسواق الشعبية في نطاق المنطقة الشمالية.
وأضاف فوزي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بغلق الأسواق ومنع أي تجمعات المواطنين تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابع نائب المنطقة الشمالية: "نعمل في الوقت الحالي على التنسيق مع مجلس الوزراء للاتفاق التفصيلي على جميع الخطوات الواجب اتخاذها نظرا لوجود الكثير من التشابكات، وفور الانتهاء من هذا الأمر سيبدأ التنفيذ فورا حفاظا على أرواح المواطنين".
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