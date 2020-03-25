رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة: تجهيز 6 مدارس بمنطقة الـ800 فدان لتشغيلها العام الدراسي المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، عددٍ من المشروعات الخدمية بالمدينة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وبحث سبل الارتقاء بتلك المشروعات.

وزار النجار، مدرسة للتعليم الأساسي ووحدة صحية بمنطقة إبنى بيتك ٦، والتقى عدداً من المواطنين والطلاب والعاملين للاستماع لمقترحاتهم وشكاواهم، كما تابع درجة الاستعداد لتقديم الخدمات بهذه المشروعات، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وكذا التواصل المستمر والمباشر مع جهاز المدينة لإزالة أى عقبات أمام تقديم الخدمات المطلوبة.

وأكد رئيس الجهاز على تسليم باقي المدارس والوحدات الصحية بمنطقة إبنى بيتك 6 لدخولها حيز الخدمة فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن المنطقة تضم وحدتين صحيتين ومدرستي تعليم أساسى ومدرسة تجريبية، جارٍ تجهيزها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل، كما تضم مركز شباب، بالإضافة للمبانى الخدمية بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، والتى تشمل ٤ وحدات صحية، و ٤ حضانات وأسواق تجارية، و ٤ ملاعب، وجارٍ إنشاء مركز شباب بالإضافة لـ ٤ مدارس تعليم أساسى، تم افتتاح مدرسة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح ٣ مدارس أخرى، و٤ مدارس ثانوى، تم تسليم واحدة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح ٣ مدارس أخرى للتشغيل فى الموسم الدراسى المقبل.