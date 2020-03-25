"يشتري طلبات بيته ويقود سيارته بدون حراسة".. غادة والي تتحدث عن رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كتبت الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، منشورا على صفحتها بفيسبوك، عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قالت فيه: "من أكثر من ١٥ سنة، زاملته في الأمم المتحده خبير تخطيط عمراني متميز منضبط خلوق، وتابعته وهو يضع خطط واستراتيجيات التوسع العمراني في هيئه التخطيط العمراني، ثم خبيرا اقليميا ودوليا في الأمم المتحدة".

وأضافت والي: "جاورته في مجلس الوزراء وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية ينفذ بدأب أكبر عملية تطوير عمراني في تاريخنا الحديث بانضباط وحزم مع عشرات الشركات المنفذة في ظروف شديده الصعوبة وشهدت كيف ضاعف دخل هيئة المجتمعات العمرانية عشرة أضعاف بهدوء ودون صخب ودون طلب موارد من وزاره المالية".

وأكملت: "رده على المهاجمين المزايدين كان دائما المزيد من العمل في صمت، وشرفت بالعمل تحت رئاسته رئيسا لي في مجلس الوزراء يثق في زملائه يتعامل بتقدير واحترام مع مرؤوسيه ويترك لهم مساحة حريه مع متابعة دورية".

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وتابعت والي: "عرفته عن قرب ربا لأسرة يرعى أبناءه، يقود سيارته يوم الجمعى بنفسه بدون حراسة، يشتري طلبات بيته من السوبر ماركت ويقوم بتوصيل أبنائه بنفسه يوم أجازته لأعياد ميلاد أصحابهم وهو وزير".

وتابعت: "عرفته صاحب صاحبه يهتم بزملائه من من تركوا الوزاره ووفيا لرؤسائه السابقين، وشهدته ابنا قلقا جدا عند مرض والدته يتابع ولكن لا يترك عمله أبدا يحركه دائما شعوره بالمسؤولية،هو المحارب ابن المحارب، هو رئيس حكومتنا الذي تشرفت بالعمل معه، مصطفي كمال مدبولي، ربنا معاك واحنا وراك".

واختيرت غادة والي، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.