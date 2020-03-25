مصر | سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة البترول من خطوط القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة البترول من خطوط القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

البداية، كانت في أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، لتفقد الحالة الأمنية بطريق قرية كفر سعد بدائرة المركز، تلاحظ لهم توقف سيارة ملاكى داخل قطعة أرض زراعية بجانب الطريق وبجوارها عدد (5) أشخاص شخصان يقومان بأعمال حفر، و3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، وحال مشاهدتهم للقوات هرب الشخصان القائمان على أعمال الحفر.

بينما تمكنت القوة من ضبط السيارة والثلاثة أشخاص آخرين (لهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزتهم 3 قطع سلاح نارى (بندقية آلية - بندقية خرطوش مُبلغ بسرقتها من المواقع الشرطية - فرد خرطوش– 20 طلقة مختلفة الأعيرة)، وكذا ضبط مجسة أرضية حديدية - خرطوم بلاستيك "بطول 10 متر" - مثقاب كهربائى - 2 كوريك - 2 فأس - 2 جاروف - أزميل – مطرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع المتهمين الهاربين (أحدهما مسجل شقى خطر) وقرروا أنهم نظرًا لعلمهم بمرور خط أنابيب بترول بباطن الأرض الزراعية محل الضبط اتفقوا فيما بينهما على سرقة المواد البترولية من ذلك الخط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين.

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وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقته الدرجات النارية، بمنطقة 15 مايو.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما فى الدراجات النارية لدى عملائهم ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيء النية"، أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها.

كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وإنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.