مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة، بالدقهلية.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، بقيام تسعة أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة "بإسلوب المغافلة" مُتخذين من دائرة مركزي شرطة الستاموني، طلخا مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطو، طلقتان من ذات العيار، سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) حوادث سرقة، وكذا سرقة عدد 19 هاتف محمول، ماكينة شحن فوري من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة مركز شرطة الستاموني، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولي عليها في تلك الوقائع: دراجة نارية، 4 مركبة "توك توك"، وكذا الهواتف المحمولة، وماكينة الشحن بمكان إخفائها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. Advertisements

وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقته الدرجات النارية، بمنطقة 15 مايو.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.