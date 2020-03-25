مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة، بالدقهلية.
البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، بقيام تسعة أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية والسرقات المتنوعة "بإسلوب المغافلة" مُتخذين من دائرة مركزي شرطة الستاموني، طلخا مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطو، طلقتان من ذات العيار، سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (7) حوادث سرقة، وكذا سرقة عدد 19 هاتف محمول، ماكينة شحن فوري من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة مركز شرطة الستاموني، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولي عليها في تلك الوقائع: دراجة نارية، 4 مركبة "توك توك"، وكذا الهواتف المحمولة، وماكينة الشحن بمكان إخفائها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 5 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقته الدرجات النارية، بمنطقة 15 مايو.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة، قيام اثنين من العناصر الإجرامية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "تروسيكل" بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما: "فرد خرطوش - حقيبة يد بداخلها "عتلة حديدية، مقص حديدى، مفك، بنسة كهرباء" - مجموعة من مفاتيح الدراجات البخارية".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة، وأقرا بتصرفهما في الدراجات النارية لدى عملائهم ثلاثة من العناصر الإجرامية "سيء النية"، أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجات النارية المستولى عليها.
كما ضبط بحوزتهم 5 دراجات نارية "تروسيكل" من متحصلات وقائع السرقة، وبمواجهتهم أقروا بتحصلهم على الدراجات النارية المضبوطة من المتهمان بقصد التصرف فيها بالبيع وإنهم على علم بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.