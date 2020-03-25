مصر | "تمور ودواجن".. ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تمور ودواجن".. ضبط 1235 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إذ أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، من ضبط 1235 قضية تموينية خلال 24 ساعة، وأبرز تلك القضايا:

-ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 25 طن "تمور" معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للإستهلاك الآدمي لإحتوائها على حشرات حية وأتربة.

-تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العمرانية، لحيازته 1،025 طن "مقطعات دواجن، أسماك مدخنة "، معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية. Advertisements

-أسفرت الحملة أيضًا، عن ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، لحجبه تداول 1،200طن أرز أبيض بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

-كما ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته 2،550 طن "كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحي تمهيدًا لتعبئتها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

-أسفرت الحملة، عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، لتصنيع وإنتاج 4661 قطعة مستلزمات طبية "جاونتي طبي، فرش طبي"، منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 500 كيلو جرام أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر.