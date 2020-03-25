مصر | عاجل.. بلاغ يطالب بإعدام معتز مطر بتهمة الخيانة العظمى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ يطالب بإعدام معتز مطر بتهمة الخيانة العظمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8008 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد العميل الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الاخوانية، يطالب بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى.

واتهم محمود فى بلاغه، اليوم الأربعاء، العميل الهارب معتز مطر بالخيانة العظمى واستهداف مؤسسات الدولة المصرية عن طريق نشر أخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن الشأن الداخلى المصري وانتشار فيروس كورونا والصاق التهم بمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن العميل الهارب معتز مطر يذيع عبر برنامجه فيديوهات مفبركة تم تجهيزها مخابرتيا لإشاعة الرعب والفزع فى نفوس المصريين وانه استغل انتشار فيروس كورونا فى بلدان العالم ونشر أرقاما غير حقيقية لأعداد المصابين فى مصر وانه يحرض يوميا من خلال برنامجه المشبوه والممول من المخابرات التركية والقطرية وقيادات التنظيم الدولى للإخوان على الخروج فى تظاهرات وإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.

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وتابع: وذلك تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الاخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر مقابل أموال يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية ثمنا لخيانته.

وأضاف أن الهارب معتز مطر يرتكب جرائم فى حق مصر يوميا وعلى رأسها الخيانة العظمى والتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وتهديد الأمن القومى المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، متابعا أن الخائن معتز مطر لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.