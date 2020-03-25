أخبار مصر | برلماني يشيد بسرعة تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بسرعة تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإسراعها في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضم العلاوات لأصحاب المعاشات.

وأشاد "مسعود" في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بتصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي التي أكدت فيها أنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل وأنه سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

وأكد عضو مجلس النواب، على تأييده لتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية لحل هذه الازمة بمشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر وفتح المجال لكل المصريين للمساهمة في حل هذه الازمة.

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وفي وقت سابق، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم مناقشة تطبيق العلاوات لأصحاب المعاشات في مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، وستتعاون وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي، وستسدد المالية هذا المبلغ على المدى الطويل، ومن ثم سيتم تطبيقها أول شهر يوليو القادم.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضم أكثر من وزارة، وهم، "القوى العاملة والتخطيط والمالية والسياحة والتضامن الاجتماعي"، لبحث المتضررين من ظروف فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الفترة الأخيرة فى مصر، من أصحاب العمالة غير المنتظمة والموسمية، بعد أن توقفت بعض الأنشطة وإغلاق بعض المحلات التجارية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الحكومة ستساهم بشكل كبير في تلك الأزمة، وأنه تم البدء في احتساب هذا الجزء بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المدنية وصندوق تحيا مصر، وتم فتح المجال لكل المصريين، لأن تلك اللحظات هي التي تحتاج إلى التكاتف من أجل الوطن، والفترة القادمة سيكون هناك قاعدة بيانات موثقة لتلك العمالة من أجل حساب نسبة العمل في مصر بشكل عام.