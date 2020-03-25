أخبار مصر | عاجل.. أول صحفية مصرية تعلن احتجابها عن الصدور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول صحفية مصرية تعلن احتجابها عن الصدور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت صحيفة "صوت الأزهر"، اليوم الأربعاء، الاحتجاب عن الصدور ورقيًا، بسب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة في بيان: "فني هذه الأوقات الصعْبة التي يواجهها الوطن والإنسانية كلُّها في مكافحة فيروس كورونا والتصدِّى لانتشاره، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتماشيًا مع السِّياسة العامَّة للدولة في هذه المرحلة، وانسجامًا مع الإجراءات المكثَّفة التي اتخذها الأزهر الشريف في هذا الصَّدد - رأى مجلسا الإدارة والتحرير لجريدة "صوت الأزهر" تبنِّى سياسة "العمل من المنزل"، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل صدور الجريدة بصِيَغٍ غير ورقية، ووصولها لقارئها في الوقت نفسه".

وقرَّرت الجريدة تعطيل صدور نسختها الورقية بشكل مؤقت، مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للآلاف من المشتركين والقُرَّاء في مصر والعالم الإسلامي، مع انتظام صدور نسخة pdf من الجريدة وتوزيعها على نطاق واسع، وتطوير موقع الجريدة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، إلى جانب التعاون مع جميع المَنصَّات المُميَّزة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر وباقي المؤسسات الأزهرية، وإطلاق تطبيق إلكتروني للجريدة، بالتعاون مع بوابة الأزهر الشريف".

وأوضحت أن نسخة الجريدة بصيغة pdf ستكون متاحةً على جميع هذه المَنصَّات، إلى جانب دعم المشتركين برسائل إخبارية يومية عبر التطبيقات الإلكترونية بأحدث الأخبار والتحليلات والمواقف والمقالات التي تهمُّ قارئ الجريدة. Advertisements

ودعت صوت الأزهر، كل قرائها، وعموم المصريين، إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة؛ حماية لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم ووطنهم، فإنها تؤكِّد قُدْرة الشعب المصري على عبور هذه المِحْنة بتكاتفٍ كبير، والتفافٍ صادقٍ خلف قيادته ومؤسساته.