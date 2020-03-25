أخبار مصر | استمرار تعقيم المنطقة الأثرية بالهرم للوقاية من كورونا (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار تعقيم المنطقة الأثرية بالهرم للوقاية من كورونا (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من المشاهد لعمليات التطهير والتعقيم الجارية بمنطقة الهرم الأثرية، ضد فيرس كورونا المستجد.

وشملت عمليات التطهير والتعقيم شباك التذاكر، والساحة الأمامية له، وصالة الدخول، وأجهزة الفحص بالأشعة، والبوابات الحديدية أمام المنطقة، وأكشاك الحراسة، والممر الخشبي أمام الهرم الأكبر.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة السياحة والآثار قد بدأت أعمال التعقيم والتطهير للمناطق الأثرية في أنحاء الجمهورية، وشملت مناطق آثار كوم أمبو وأبو سمبل وجبل السلسلة بمحافظة أسوان، و دندرة بقنا ومعابد الكرنك و الأقصر، و مدينة هابو، و حتشبسوت و دير المدينة ووادي الملوك بمحافظة الأقصر، وآثار كوم الناضورة، وسوف يتم استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي القاهرة قامت الوزارة باستكمال أعمال التعقيم والتطهير لمنطقة آثار سقارة وشارع المعز و قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جامع محمد علي و منطقة آثار مصر القديمة حيث جامع عمرو و كنيسة ابي سرجه و الكنيسة المعلقة و المتحف القبطي، ومنطقة آثار الهرم.

Advertisements

وتضمنت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح والمداخل والمخارج لجميع المناطق و مراكز الزوار و دورات المياه و الكافيتريات الموجوده بها بالإضافة إلي شبابيك التذاكر والممرات الداخلية و الخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

كما تم تعقيم و تطهير الطفاطف والعربات التي تعمل بالكهرباء لتنقل الزائرين بمنطقة وادي الملوك و الدير البحري، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

وقد تمت أعمال التطهير بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة طوال فترة إغلاق المواقع و المتاحف الأثرية والتي ستدوم حتى نهاية شهر مارس الجاري.