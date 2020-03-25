أخبار مصر | عاجل.. المواعيد النهائية للمترو أثناء حظر التجول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المواعيد النهائية للمترو أثناء حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن تعديل جدول التشغيل اليومي لقطارات مترو الأنفاق تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قامت بتعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول آخر قطارات اليوم من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:-

(الخط الأول ):

قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساء ليصل المرج الجديدة الساعة 6.35 مساء وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5،20 مساء ليصل محطة حلوان الساعة 6،45 مساء.

(الخط الثاني ):

يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5،30 مساء ليصل محطة المنيب الساعة 6،25 مساء وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5،30 مساء ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6،20 مساء.

( الخط الثالث ):

قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5،20 مساء ليصل محطة العتبة 5،45 مساءً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساء ليصل محطة نادي الشمس 6،25 مساءً.

وعلى أن يبدأ التشغيل بدءًا من صباح يوم غد الخميس في الساعة السادسة صباحًا.

وأصدر مجلس الوزراء، امس عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة اسبوعين

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2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم الماكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

6 غلق كل النوادي الرياضيه ومراكز الشباب والصالات الرياضية

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم اخرى في المدارس والجامعات

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات

غرامات تبدأ من 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والاجراءات لانه يضر اسرته ومصر باكملها